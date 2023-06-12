شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي كلوب" تهنئ الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة مجموعة اندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أداء رائع على مدار مباراتي الذهاب والعودة أمام نادي الوداد الرياضي المغربي الشقيق.

وكانت فروع أندية سيتي كلوب قد تحولت اليوم كعادتها إلى استادات موازية لملعب النهائي، حيث تجمع الآلاف من أعضاء النادي حول شاشات العرض الكبيرة التي تم توفيرها في كل الفروع من قبل إدارة المجموعة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

من جهته أكد الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، أن التهنئة واجبة التقديم لكل من يحمل لواء التفوق الرياضي المصري، وكان النادي الأهلي خير ممثل للرياضة المصرية، متمنيًا أن تعم الفرحة المصرية في كل الأحداث الرياضية في ظل اهتمام ورعاية كل الجهات المعنية لعودة الرياضة المصرية مجددًا إلى منصات التتويج.