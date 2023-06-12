شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: الأهلى صاحب شخصية البطل فى أفريقيا.. وعبد المنعم أفضل لاعبى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه كان يتوقع تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وأن مباراة الوداد رغم صعوبتها إلا أنه كانت هناك ثقة فى التتويج.

وقال هاني رمزي، فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يملك شخصية البطل، وهذا ما ظهر اليوم ودايما لدينا ثقة فى أن النادي الأهلي يستطيع التسجيل فى أى وقت من زمن المباراة، وهو فعلا فريق بلس 90 والنادي الأهلي مفرح مصر.

وأضاف رمزى: "النادي الأهلي هو ممثل مصر اليوم، وكلنا سعداء، والأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واستحق اليوم التعادل أمام الوداد، وأضاع العديد من الفرص.. فى الشوط الأول فقط كان الفريق غير جيد، ولكنه أدى الشوط الثاني بامتياز.

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا: "محمد عبد المنعم هو نجم الفريق فى النهائى، مدافع ممتاز، وأقدم التهنئة للفريق بالكامل ومارسيل كولر الهادئ".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الوداد البيضاوي المغربي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.