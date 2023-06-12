شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحصد رابع بطولاته فى قيادة الأهلى بعد التتويج بالنجمة الأفريقية الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في حصد رابع بطولاته في قيادة الفريق الأحمر هذا الموسم، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن توج كولر مع الأهلي ببطولة السوبر المصري مرتين على حساب الزمالك ثم بيراميدز، بخلاف التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، وأخيرا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن حقق الأهلي المركز الرابع في كأس العالم للأندية هذا الموسم تحت قيادة كولر، فيما اقترب من حصد لقب الدوري.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.