شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: كنا جاهزين لكل السيناريوهات.. والأهلى "لا يعرف اليأس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، أننا وضعنا كل السيناريوهات قبل المباراة وكيفية التعامل معها، حتى لا نتأثر بأى شيء، والبطولة غالية على قلوبنا.

وقال حمدى فتحى، فى لقاء مع قناة الأهلى: "بطولة غالية وجاءت فى وقتها، خاصة فى الظروف الصعبة التى مررنا بها، وكل اللاعبين كانوا واثقين من تحقيق اللقب".

وأضاف: "إحنا النادى الأهلى يعنى لازم نلعب لآخر دقيقة، ووضع كل السيناريوهات قبل المباراة وكيف نتعامل معها، منذ انتهاء المباراة الأولى، ونحن لا نفكر سوى فى التتويج باللقب حتى نتفرغ لحسم بطولة الدورى مبكرا، لننهى الموسم بشكل مميز، بعد المجهود الكبير الذى قدمناه طوال الموسم".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.