الأهلي يسجل هدف التعادل برأسية ذهبية لعبد المنعم (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل للأهلي في مرمى الوداد من رأسية رائعة، في الدقيقة 79، في المباراة التي تجمعهما حاليا بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد، بتقدم الفريق المغربي بهدف، دون رد، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا بملعب محمد الخامس، في إياب دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يحيي عطية الله الهدف الأول للوداد المغربي، مستغلا عرضية أرسلها أوناجم من الجانب الأيمن من تنفيذ خطأ حولها اللاعب المغربي برأسه إلي داخل مرمي الشناوي.

وقدم لاعبو الأهلي شوطا سيئا ولم تكن لهم أي خطورة تذكر على مرمى الفريق المغربي.

وفاز الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة، بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العملود.

خط الوسط: يحيى جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي.

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.