الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتهت مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس، بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما فاز الأهلي في لقاء الذهاب 2-1.

وسجل يحيي عطية الله الهدف الأول للوداد المغربي، في الدقيقة 27 مستغلا عرضية أرسلها أوناجم من الجانب الأيمن من تنفيذ خطأ حولها اللاعب المغربي برأسه إلي داخل مرمي الشناوي.

وأحرز محمد عبد المنعم هدف التعادل للأهلي في مرمى الوداد من رأسية رائعة، في الدقيقة 79.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

فيما بدأ الوداد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العملود.

خط الوسط: يحيى جبران، أيمن الحسوني، جلال الداودي.

خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم.