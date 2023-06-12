الأهلي يرافق مانشستر سيتي إلى كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وأصبح الأهلي الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بجانب مانشستر سيتى بطل أوروبا، وأوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا، واتحاد جدة - بطل الدوري السعودي (المضيف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف.

وتنتظر القائمة انضمام بطل أمريكا الجنوبية وسيتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى السعودية، ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية هم:

الأهلى – بطل أفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي (المضيف)

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

بطل أمريكا الجنوبية ؟