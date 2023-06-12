شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على منح دروس خصوصية لمهاجمى الفريق فى كيفية إنهاء الهجمات واستغلال الفرص، كما حرص على منحهم تعليمات خاصة بالتمركز داخل منطقة الجزاء، واستخدام الرأس فى الكرات العرضية، وكيفية التعامل معها بإتقان، وذلك قبل مواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ32، فى مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.