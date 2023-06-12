شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: حكم نهائي أفريقيا افتقد الشخصية الحاسمة في إدارة لقاء الأهلي والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، حكم مباراة إياب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد، ظهر متوترا ومهزوزا خلال إدارته المباراة النهائية.

وتُوج الأهلي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فريق الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وقال عقل، إن الحكم تمتع بشخصية متواضعة جدا، مما أثر بشكل كبير على تعامل اللاعبين معه داخل المستطيل الأخضر، وتدخَّل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين، حتى أنه تدخل في الأخطاء الوهمية، وكان يجب أن يسمح باستمرار اللعب، فضلا عن أنه أكثر من الكلام مع اللاعبين وشرح الأخطاء، كما أكثر من لمس اللاعبين خلال المخالفات.

وأضاف: إن تيسيما كان يستهلك وقتا كثيرا جدا في تنفيذ الركلات الثابتة، كما اشهر الحكم البطاقة الصفراء في 6 مناسبات للاعبى الأهلي (الشحات، كهربا، عبد المنعم، محمد هانى، على معلول، أليو ديانج) مقابل إنذار وحيد لفريق الوداد من نصيب سيف الدين بوهرة، كما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلي حسين الشحات لجذب الحكم من التيشرت بشكل صارخ في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وتابع: إن حكم نهائي أفريقيا تغاضى عن طرد سيف الدين بوهرة بعد إشهار بطاقة الإنذار الثاني له في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، طبقا للقانون، وتبقى الدقيقة 41 من عمر اللقاء هي الأهم عندما أوقف اللعب في هجمة للأهلي داخل منطقة جزاء الوداد في قرار غريب ومثير للجدل، واستأنف اللعب بإسقاط، مما تسبب في عصبية لاعبى الأهلي، فيما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، كما أن الحكم افتقد الإقناع في إدارة المباراة للاعبين والأجهزة الفنية.