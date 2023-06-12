شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تحتفل بالنجمة الـ11 أمام مقر الأهلي بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشدت أعداد غفيرة من جماهير الأهلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين أمام مقر النادي بالجزيرة، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وحرصت جماهير الأهلي على الاحتفال أمام مقر النادي بالنجمة الحادية عشرة، وسط فرحة عارمة من جانب كل المتواجدين في محيط النادي.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، في ملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، وذلك عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.