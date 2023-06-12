شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي والمحلة يهنئان الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادي إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، النادي الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى وحصد اللقب الحادى عشر في تاريخه.

وأكد أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا إنجاز جديد يضاف إلى نجاحات الكرة المصرية.

وأوضح الشريعى أن الأهلي قدم بطولة رائعة واستحق عن جدارة حصد اللقب، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.

وفى سياق متصل يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، بالتهنئة إلى جمهور النادى الأهلى ومجلس إدارته ولاعبيه عقب الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه، وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.