شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام استعداداً لمواجهة أسوان، ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل فى الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويستغل الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، بقيادة مجدى الباز، فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق للعودة لقائمة الدراويش. وتعافى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بمزق فى عضلة الفخذ، حرمته من التواجد مع الدراويش فى المباريات المهمة الماضية، وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش الماضية، ولكن الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، إيقاف مستحقات لاعبيه لاجل غير مسمى، بسبب الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش، والتى أدت لتأزم موقف الدراويش فى جدول الدوري.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان فى السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا لمواجهة تماسيح النيل التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن أسوان يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المباراة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط.

في سياق آخر، يفقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه محمد هاشم مدافع الفريق في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعدما تعرض اللاعب للطرد في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الدراويش بهدف دون رد في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري .