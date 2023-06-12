شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعرض نظام الصعود والهبوط فى الموسم الجديد بالمؤتمر السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسئولو اتحاد كرة اليد نظام الصعود والهبوط بالموسم الجديد فى المؤتمر السنوى للموسم 2023/2024 والمحدد له الفترة من 17 حتى 20 يونيو الجارى ببورسعيد.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم الجديد 2023/2024 شهر أبريل القادم.

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما تتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.

وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيها لكل فرد بحد أقصى فردين لكل نادٍ لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حالة عدم حضور ممثل أى ناد بقيمة 5000 جنيه وإيقاف مباراتين فى بداية الموسم 2023.