شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: هدف التعادل أمام الوداد أكد شخصية الأهلي وثقة لاعبيه.. وحققنا بطولة غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق بطولة ‏دوري أبطال أفريقيا عن جدارة بعد أداء ونتائج أكثر من رائعة خلال مشوار الفريق، لا سيما ‏لقاءي الذهاب في نهائي البطولة أمام الوداد بالقاهرة والذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل ‏هدف ومباراة العودة بالمغرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي.‏

وأضاف قمصان: «الأهلي حقق بطولة غالية جدًّا، واستطاع أن يسعد جماهيره في كل أرجاء ‏العالم وأن يكون عند حسن ظنهم».‏

وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي استطاع أن يعود بعد تأخره بهدف في مباراة الإياب أمام ‏الوداد بالمغرب، وأن يسجل هدف التعادل وهو ما يؤكد شخصية الفريق وثقة لاعبيه ‏والجهاز الفني والتي لم تهتز على مدار المباراة.‏

وأوضح قمصان أن الأهلي كان بإمكانه أن يضيف المزيد من الأهداف بعد هدف التعادل ‏الذي سجله في شباك الوداد، وإن كان الفريق قد حقق هدفه وتوج باللقب الأفريقي.‏

ووجه سامي قصمان الشكر إلى الجماهير التي تواجدت في مدرجات محمد الخامس لدعم ومساندة ‏الفريق، وأكد أن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه، وأن بطولة الدوري الممتاز ستكون ‏التحدي المقبل وبطولة كأس مصر لمواصلة إسعاد الجماهير وإضافة المزيد من البطولات ‏للنادي.‏