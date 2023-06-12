شكرا لقرائتكم خبر عن والد أفشة: لم أفقد الثقة فى الأهلى وكان لدى إحساس بأن نجلى سيسجل فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث مجدي أفشة والد محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلى، عن سعادته بفوز الأهلى بلقب أفريقيا، بعد التعادل في نهائي أفريقيا الذى حصده الأهلى على حساب الوداد.

وقال والد لاعب الأهلى، في تصريحات لملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "شعرت أن أفشة سيسجل هدف قاتل للأهلى، ولم أفقد ثقتي في اللاعبين، وابارك لجميع اللاعبين وجماهير الأهلى".

وأضاف: "أفشة لا يجعلنا نحتاج شيئا، وسعداء بهذا التتويج، والحمد لله على الفوز، وأفشة لاعب مميز يؤدي ما يُطلب منه حينما يحتاجه المدرب".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.