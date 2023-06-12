شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: فزت مع الأهلي في 3 نهائيات.. والنجمة الـ11 تكليل لجهود منظومة الكرة بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بدوري ‏أبطال أفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، خاصة الذين حرصوا على ‏التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد. ‏

وأضاف كهربا: «شاركت في ثلاثة نهائيات بأفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، ‏وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي».‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر ‏والسوبر وأفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز ‏بدوري الأبطال.‏

وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال أفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال ‏الفترة الماضية.‏