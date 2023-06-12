شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد وعماد ميهوب ينتظمان فى معسكر المنتخب الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أحمد عيد وعماد ميهوب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، في معسكر الفريق البترولى، اليوم الإثنين، استعدادا لبطولة أفريقيا بالمغرب.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، اليوم الإثنين، بالإسكندرية، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تقام بالمغرب، ويخوض مباراة ودية يوم 15 يونيو الجاري أمام غانا باستاد الإسكندرية.

واستأنف فريق إنبى تدريباته الجماعية الأحد بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة فيوتشر في الجولة الـ31 وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

فى ذات الوقت اجتمع تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بلاعبى الفريق، قبل انطلاق مران أمس الأحد، وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة.

وهنأ تامر مصطفى لاعبى إنبى بعد المستوى الجيد الذى قدموه خلال الفترة الماضية، كما طالبهم بمواصلة الأداء الرجولي والتركيز من أجل تحقيق مركز متقدم في ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز.

فى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل،في ظل صعوبة المنافسة.