شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: التركيز والإصرار على الفوز وراء التتويج بالنجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي نجح في التتويج ببطولة مهمة جدًّا، ليثبت هيمنته على القارة الأفريقية، ويعوّض خسارته اللقب في العام الماضي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وأكد شريف أن الأهلي تعرض لظلم كبير في بطولة العام الماضي، لذلك كان اللاعبون في قمة تركيزهم للفوز بالبطولة في العام الحالي، وكانت هناك رغبة قوية في تسجيل هدف في لقاء الإياب، لحسم الفوز بالبطولة، وهو ما نجح فيه الفريق.

وأوضح شريف أن الأهلي لعب في المغرب أكثر من مرة، لذلك أصبح اللاعبون معتادين على مثل هذه الأجواء الصعبة، وكان أهم شيء بالنسبة إليهم العودة للقاهرة بكأس البطولة الأفريقية.

واختتم شريف حديثه مهنئًا جماهير الأهلي على مؤازرتهم وتشجيعهم الدائم للفريق، مؤكدًا أنهم يستحقون هذه الفرحة الكبيرة؛ لأنهم العنصر الأهم في كل البطولات.