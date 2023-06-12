كولر: سيطرنا على نهائى أفريقيا كما أردنا

القاهرة - سامية سيد - قال السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، عقب التتويج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا: "سيطرنا على نهائى أفريقيا.. كما أردنا".

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفى للقاء: الأهلى أهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل فى الشوط الثانى أمام الوداد، وكان من الممكن ظهور الفريق بأداء أفضل.

وحصد فريق الكرة بالنادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله فى الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلى فى الدقيقة 78، وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب بهدفين لهدف. ونجح نسر الأهلى فى التحليق عالياً فى سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 فى تاريخه.

ومن جانبه أعرب التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، عن سعادته بالتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخ الأهلى، بعد التعادل مع الوداد المغربى 1/1.

وقال على معلول، فى لقاء مع قناة الأهلى: "عشت أسبوعا صعبا بعدما أخطأت فى الهدف الذى استقبلناه أمام الوداد، ولكن أشكر كل اللاعبين الذين ساندونى للتعويض فى المباراة الثانية".

وأضاف على معلول: "الحمد لله حققنا البطولة بهدف من صناعتى، وقدرت أعوض الخطأ وأفرح الجمهور ونرجع باللقب الـ11 وإن شاء الله نرجع مصر لحسم بطولة الدورى مبكرا".