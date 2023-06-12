شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: البطولة الـ11 الأهم فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات له: «هذه البطولة هي الأهم في حياتي الكروية، الجميع في الفريق تعاهد على التتويج باللقب من المغرب».

وأضاف عبد الفتاح: «أشكر جماهير النادي الأهلي السند والداعم لنا في كل الأوقات، جاءوا للمغرب من أجل تحفيزنا وفي أي مكان في العالم يكون جمهور الأهلي موجودًا، ولا يوجد كلام يوفيهم حقهم».