بعثة الأهلى تعود من المغرب اليوم بعد نهاية المشوار الأفريقى

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم عائدة من المغرب، بعد خوض الفريق الأحمر مباراته أمام الوداد المغربي فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمس الأحد، والتى أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعدما نجحت الإدارة الحمراء في توفير طائرة خاصة لبعثة الأهلي المسافرة للمغرب، من أجل تهيئة كل الأجواء المحيطة باللاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج باللقب الإفريقي، حيث تصل الطائرة في صباح اليوم الاثنين.