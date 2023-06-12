شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود من المغرب اليوم بعد نهاية المشوار الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم عائدة من المغرب، بعد خوض الفريق الأحمر مباراته أمام الوداد المغربي فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمس الأحد، والتى أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعدما نجحت الإدارة الحمراء في توفير طائرة خاصة لبعثة الأهلي المسافرة للمغرب، من أجل تهيئة كل الأجواء المحيطة باللاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج باللقب الإفريقي، حيث تصل الطائرة في صباح اليوم الاثنين.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس 22 يونيو الجاري باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
ويحتاج الأهلي الوصول إلى النقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
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