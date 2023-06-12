شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لاعبى الأهلى المتوجين بلقب أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى عدد من لاعبي الأهلي للمرة الأولى في تاريخهم منصة التتويج مع الفريق، وذلك في التتويج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، عقب التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 11 في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي النهائي.

واللاعبون الذين توجوا بلقب أفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم مع الأهلي هم: الجزائرى أحمد القندوسى والتونسى محمد الضاوى كريستو، وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ومروان عطية وبرونو سافيو وشادي حسين ومحمد أشرف ورأفت خليل وكريم فؤاد وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري، بجانب الجنوب أفريقى بيرسى تاو الذى يمتلك لقبا لدورى أبطال أفريقيا مع صن داونز قبل أين يحقق اللقب الأول مع الأهلى، ليكون الثانى في تاريخه.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.