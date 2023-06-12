شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بالمغرب، ويخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجارى أمام غانا باستاد الإسكندرية.

وأعلن روجيريو ميكالي قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتضم القائمة 23 لاعباً هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.