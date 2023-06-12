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المنتخب الأولمبى يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بالمغرب، ويخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجارى أمام غانا باستاد الإسكندرية.

 

وأعلن روجيريو ميكالي قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتضم القائمة 23 لاعباً هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

 

وكشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى، "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

وأكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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