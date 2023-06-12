شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ معسكره بالإسكندرية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، بقيادة روجيريو ميكالى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام بالمغرب، ويخوض المنتخب مباراة ودية يوم 15 يونيو الجارى أمام غانا باستاد الإسكندرية.
وكشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.
وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى، "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".
وأكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.
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