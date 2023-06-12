شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينضمون لمعسكر الفراعنة فى المغرب اليوم استعدادا لغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم لاعبو النادى الأهلى الدوليون لمعسكر منتخب مصر فى المغرب اليوم، الاثنين، بعد خوض مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى مساء أمس الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.