شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب من ميمى عبد الرازق تقريراً بمراكز التدعيم فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة النادي المصري من ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق، تقريراً مفصلاً عن المراكز التى تحتاج تدعيمات بالفريق لبدء التفاوض لضم اللاعبين قبل نهاية الموسم الجاري.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف تدريباته بمعسكر بورسعيد، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، للاعبين لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في مسابقة الدوري.

ويدرس الجهاز الفني للنادي المصري، خوض عدة تجارب ودية خلال معسكره ببورسعيد، وذلك لتجهيز لاعبي الفريق لمواجهة فيوتشر المرتقبة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

ويستعيد النادي المصري، خدمات لاعبه أسامة الجزار، وذلك في اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام فيوتشر، وكان الجزار قد غاب عن المباراة الأخيرة للمصري أمام غزل المحلة بالدوري بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً آخر.