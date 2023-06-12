شكرا لقرائتكم خبر عن والد عمرو السولية: قلت له عايزين نرجع بالدهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد السولية، والد عمرو السولية، لاعب الأهلى، عن الرسالة التي وجهها لنجله قبل السفر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا الذى حصده الأهلى على حساب الوداد.

وقال والد لاعب الأهلى، في تصريحات لملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "قلت له عايزين نرجع بالذهب، أبارك لمصر كلها، ولم أفقد ثقتي في فوز الأهلى بالبطولة رغم التأخر في النتيجة".

وأضاف: "بعدما سجل الوداد شعرت أن الأهلى سيعود، وببقى مطمئن لوجود السولية في الملعب، والوداد تمادى في السقوط وإضاعة الوقت، والأهلي هو مصدر سعادة كل المصريين".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.