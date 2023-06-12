شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور الحكم الدولي السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الحكم الدولي السابق جمال الغندور ، اليوم الاثنين 12 يونيو، بعيد ميلاده الـ66، حيث ولد فى نفس اليوم 12 يونيو عام 1957 فى القاهرة.

ويُعد الغندور من أبرز الحكام فى مصر، واستطاع بحكمته وذكائه إدارة العديد من المباريات المهمة فى تاريخ كرة القدم، وتميز بلياقته العالية داخل الملاعب، بدأ الغندور مشواره التحكيمى فى الثالثة والعشرين من عمره وبالتحديد عام 1980، وأدار فى الدورى الممتاز ما يزيد على 250 مباراة، وأكثر من 30 لقاءً فى مسابقة الكأس.

بدأ جمال الغندور التحكيم في مصر عام 1980 وكان عمره 23 عاما وأدار أكثر من 250 مباراة في الدورى الممتاز المصرى خلال 13 موسما، كما أدار بنجاح مباراة القمة المصرية بين الأهلى والزمالك عام 1996 وفرض بنجاحه عودة الحكام المصريين لإدارة مباريات القمة.

وأدار الغندور الكبير أكثر من 30 مباراة في بطولة الكأس منها 3 نهائيات، وشارك في بطولة أمم أفريقيا للشباب بنيجيريا عام 1995، وأدار 3 مباريات منها المباراة النهائية.

شارك جمال الغندور في إدارة 4 بطولات أمم أفريقية، أدار خلالها 11 مباراة أبرزها نهائي 2002 بمالى وقبلها نصف نهائي مرتين بجنوب أفريقيا 1996 وبنيجيريا 2000 وادار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو.

وقاد أكثر من 50 مباراة تحكيميا في بطولات الأندية الأفريقية منها 5 نهائيات في 1994 بكينيا و1997 بتونس و2001 بجنوب أفريقيا و2002 بغانا وكأس السوبر الأفريقي 1999 بساحل العاج.

وعلى مستوى البطولات العربية شارك في إدارة 14 بطولة عربية أدار خلالها أكثر من 45 مباراة منها 6 نهائيات، فيما شارك على مستوى الفيفا في كأس العالم للشباب في قطر 1995 وأدار 3 مباريات.

كمل شارك فى دورة الألعاب الأوليمبية أتلانتا 1996 وأدار 4 مباريات، أهمها مباراة المركزي الثالث والرابع بين البرازيل والبرتغال، فيما شارك في كأس العالم لكرة القدم 1998 ثلاث مباريات أهمها: مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك.

وفى كأس العالم للقارات كوريا 2001: أدار جمال الغندور مباراتين: الافتتاح والدور قبل النهائي بين البرازيل وفرنسا وفى كأس العالم لكرة القدم 2002.. ثلاث مباريات، منها مباراة الدور ربع النهائي بين كوريا وإسبانيا.

وأدار الغندور أيضا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولندا مباراتين، وفى كأس الأمم الآسيوية بالإمارات 1996 أدار 3 مباريات، منها نصف النهائي بين السعودية وإيران.