شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة نهائي أفريقيا ويبدأ التحضير للقاءات حسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري، والتى قطع فيها الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس 22 يونيو الجاري باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
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