شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ثالث أجنبي وسابع مدير فني يقود الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في قيادة المارد الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما فرض الفريق التعادل على الفريق المغربي في الإياب، ليدخل تاريخ العظماء الذين قادوا الأهلى للتتويج.

وأصبح السويسري مارسيل كولر سابع مدير فني يقود الأهلي للفوز بدوري أبطال أفريقيا ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء، كما أصبح كولر ثالث مدير فني أجنبي يقود الأهلي لمنصة التتويج بالأميرة الأفريقية بعد البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

قائمة مدربي الأهلي المتوجين ببطولة دوري أبطال أفريقيا:

محمود الجوهري 1982.

أنور سلامة 1987.

البرتغالي مانويل جوزيه 2001 و2005 و2006 و2008.

حسام البدري 2012.

محمد يوسف 2013.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 2020 و2021.

مارسيل كولر 2023