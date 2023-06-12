شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يضع الأجانب تحت التقييم لحسم مصيرهم قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق فيوتشر على إعادة تقييم المحترفين بالفريق لحسم مصيرهم قبل نهاية الموسم الجاري، ويمتلك الفريق 5 محترفين هم: الكاميروني جوناثان نجويم، النيجيري بيللو بابا توندي، المغربي عبد الكبير الوادي، التونسي أيمن الصفاقسي، الغيني حاجي باري.

ويعتبر الكاميروني جوناثان نجويم أكثر أجانب فيوتشر مشاركة مع الفريق، حيث يشارك بشكل أساسي في تشكيل علي ماهر، بينما يعتمد مدرب فيوتشر على الثنائي عبد الكبير الوادي وأيمن الصفاقسي على فترات مختلفة، فيما غاب الثنائي بابا توندي وحاجي باري عن المشاركة على مدار الموسم إلا في مباريات قليلة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

ورفض مسئولو فيوتشر مناقشة أى عروض لرحيل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجارى قبل نهاية الموسم، وتحقيق أهداف الفريق، وذلك بعد دخول محمد رضا بوبو دائرة اهتمامات الأهلي، وتلقي مهند لاشين عرضاً من أحد الأندية المجرية.

وطالب مسئولو فيوتشر لاعبى الفريق بالتركيز أولاً على حصد كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالى، بالإضافة إلى إنهاء الدورى فى مركز يليق بالفريق للمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وكشف محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر، خلال تصريحات سابقة عبر قناة أون تايم سبورت، أن هناك اهتماما من الأهلي بالحصول على خدماته ومن بعض الأندية الأخرى.

كما كشف مهند لاشين، لاعب وسط فيوتشر، عن تلقيه عرضاً من أحد أندية الدوري المجرى، وذلك خلال يناير الماضي، غير أن المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية حال دون الموافقة على العرض، ويترقب اللاعب تجدد العرض المجري بنهاية الموسم.