شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر إلى المغرب اليوم لمواجهة غينيا فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، إلى المغرب اليوم الاثنين استعداداً لخوض مباراة غينيا الأربعاء المقبل باستاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.