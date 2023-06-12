شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والضاوي يتوجهان إلى تونس ‏بعد حصد النجمة الـ11 مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الأهلى من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس في ‏إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وتوجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الانتهاء من خوض مباراته أمام الوداد المغربي أمس الأحد فى إياب الدور النهائي للبطولة الأفريقية، على أن يبدأ التحضير لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقى 10 مباريات للمارد الأحمر بالدوري والذى اقترب من الانتهاء فى ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في غلق صفحة نهائي أفريقيا من أجل التركيز في بطولة الدوري، والتى قطع فيها الفريق الأحمر شوطا كبيرا نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس 22 يونيو الجاري باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.