شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط فى القوام الأساسى لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر
في سياق مختلف، تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وحاتم سكر، لمواجهة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الجاري.
وغاب "شيكابالا" عن مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى الدوري، بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الضامة، وكان "روقا" عانى من الإصابة بكدمة فى كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز، وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، كما تماثل حاتم محمد "سكر" الظهير الأيسر للفريق للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد.
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