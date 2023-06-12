شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط فى القوام الأساسى لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت إدارة نادى الزمالك قرارًا بعدم مناقشة أى عروض محلية تتلقاها الفترة المقبلة للاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأبيض، والذين يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، التفريط فى خدماتهم باعتبارهم الأعمدة الأساسية، والتي سيقوم الجهاز الفني بتحديد العناصر التى يحتاجها والصفقات المراد إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على هذا القوام الأساسي.

وأبدى أوسوريو تمسكه باستمرار بعض لاعبى الفريق مع السماح بإمكانية رحيل الآخرين، لعدم تقديمهم مردود جيد وغيابهم عن المستوى، حيث يرغب أوسوريو في تدعيم الزمالك بعناصر مميزة تستطيع تنفيذ طريقة لعبه التي يعتمد عليها، ويشكل فريق متكامل في الموسم الجديد يستطيع المنافسه به على جميع البطولات.

في سياق مختلف، تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وحاتم سكر، لمواجهة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الجاري.

وغاب "شيكابالا" عن مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى الدوري، بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الضامة، وكان "روقا" عانى من الإصابة بكدمة فى كاحل القدم، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز، وخاض اللاعب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، كما تماثل حاتم محمد "سكر" الظهير الأيسر للفريق للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد.