شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "الكبير أوى" يفوز باللقب رقم 147 في تاريخه ويلاحق ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوز الأهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 147، وفاز الأهلي بأول بطولة في تاريخه في العاشر من أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين.

على المستوى القاري والعالمي فاز الأهلي بـ25 بطولة مختلفة:

- فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة.

- فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.

- فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة.

- فاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات.

- فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

هذا بخلاف فوز الأهلي بثلاث ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى المستوى المحلي فاز الأهلي بـ118 بطولة مختلفة:

- فاز ببطولة الدوري العام 42 مرة.

- فاز ببطولة كأس مصر 38 مرة.

- فاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات.

- فاز بدوري القاهرة 16 مرة.

- فاز بكأس السوبر المصري 13 مرة.

- فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.

- فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

أما على المستوى العربي ففاز الأهلي بـ4 بطولات مختلفة:

- فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.

- بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة.

- فاز بكأس النخبة العربية مرتين.

رفع النادي الأهلي رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

كان الأهلي قد تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.