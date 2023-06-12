شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلي للمباريات الحاسمة فى الدوري وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب مارسيل كولر فى تحديد برنامج بدني خاص من أجل تجهيز لاعبيه، بخلاف منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى المباريات القادمة، لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه الأساسيين في الفترة القادمة، لاسيما وأن الفريق على مباريات صعبة في فترة الحسم، أهمها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس 22 يونيو الجاري باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
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