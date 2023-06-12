شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلي للمباريات الحاسمة فى الدوري وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج فريقه خلال الفترة المقبلة، ضمن التحضير لمبارياته فى الدوري المصري وكأس مصر والمتبقية من الموسم الحالى، من أجل تفادي الإجهاد وتعرض لاعبيه للإصابات بسبب تراكم المباريات وضغط المباريات المتبقية حتى موعد انتهاء الموسم فى النصف الثاني من يوليو المقبل. ويرغب مارسيل كولر فى تحديد برنامج بدني خاص من أجل تجهيز لاعبيه، بخلاف منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى المباريات القادمة، لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه الأساسيين في الفترة القادمة، لاسيما وأن الفريق على مباريات صعبة في فترة الحسم، أهمها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري لحسم درع الدوري، وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس 22 يونيو الجاري باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.