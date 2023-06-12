شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلي مطار القاهرة الدولي ، بعثة المنتخب الوطني استعدادا للسفر إلى المغرب، لمباراة غينيا المحدد لها 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 6 لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا لأول مرة: وهم محمد أبو جبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وانتظم 18 لاعبًا في معسكر المنتخب الوطني وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفي محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد ابو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في المعسكر .