شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يرفع الحمل البدنى للاعبى فيوتشر استعدادا للمصرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الحمل البدني للاعبيه، وذلك على هامش التدريبات التى أقيمت استعدادا لمواجهة النادي المصري فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد انتهاء راحة الـ 4 أيام التى حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري يوم 24 يونيو الجاري في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

ورفض مسئولو فيوتشر مناقشة أى عروض لرحيل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجارى قبل نهاية الموسم، وتحقيق أهداف الفريق، وذلك بعد دخول محمد رضا بوبو دائرة اهتمامات الأهلي، وتلقي مهند لاشين عرضاً من أحد الأندية المجرية.

وطالب مسئولو فيوتشر لاعبى الفريق بالتركيز أولاً على حصد كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالى، بالإضافة إلى إنهاء الدورى فى مركز يليق بالفريق للمشاركة فى البطولات الأفريقية.