شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميصه لمدافع المقاولون على هامش معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عمر فايد مدافع المقاولون العرب قميصه، على هامش مشاركة عمر فايد فى معسكر المنتخب الوطني خلال الأيام الأخيرة بعد استدعائه من روى فيتوريا مدرب المنتخب.

وكان النجم المصري قد بدأ مسيرته فى ناد المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في بازل السويسري، ويتنقل بين عدد من الأندية من بينها، تشيلسي الانجليزي وفيرونتينا الإيطالي، وروما، ليستقر حالياً فى ليفربول.

ويعد عمر فايد أحد المواهب الكروية الصاعدة، حيث يشارك اللاعب مع المنتخبات الوطنية بشكل مستمر فى البطولات المختلفة.

ونجح عمر فايد في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز المصري بعدما منحه الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب الثقه والدفع به أساسيا فى مباريات الفريق ضمن خطة الجهاز الفني في الدفع بالعناصر الواعدة.