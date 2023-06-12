أبطال إفريقيا.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال بعثة النادي الأهلي (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن تصل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا، قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" وموقع "القاهرة 24".

وتمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وفي لقاء الإياب، الذي أقيم مساء أمس الأحد، تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.