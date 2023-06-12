شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب أوروغواي يهزم إيطاليا ويتوج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج منتخب أوروغواي ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه على إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة.

وخلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سيوداد دي لابلاتا في الأرجنتين مستضيفة البطولة، بات منتخب أوروغواي البطل الـ13 لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه على إيطاليا بهدف قاتل في المباراة النهائية، ليدون اسمه ضمن قائمة الأبطال.

سجل هدف المباراة الوحيد لوسيانو رودريغيز، لاعب فريق ليفربول الأوروغواياني، في الدقيقة 86 من المباراة، لينهي أحلام الطليان في الفوز باللقب العالمي.



وانضم منتخب أوروغواي بذلك إلى قائمة الأبطال الـ12 الذين توجوا بالنسخ الـ22 السابقة في البطولة، التي يتربع منتخب الأرجنتين على عرش أكثر المتوجين بها برصيد 6 ألقاب.

بينما يحل منتخب السيليساو البرازيلي في المركز الثاني في قائمة المتوجين بفارق لقب عن راقصي التانغو، يليه منتخب البرتغال برصيد لقبين، ثم تتشارك 9 منتخبات في المركز الرابع برصيد لقب واحد لكل منها وهي إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا واوكرانيا وصربيا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفييتي من أوروبا، وغانا من إفريقيا.

وبات منتخب أوروغواي أحدث المنضمين إلى قائمة الأبطال، ليرفع رصيد ممثلي أمريكا الجنوبية فيها إلى الرقم 3، رافعا كذلك ألقاب القارة إلى 12 لقبا من 23، مقابل 10 ألقاب للأوربيين.