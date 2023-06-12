بعد تتويج الأهلي بلقب إفريقيا.. علي معلول يكشف سر بكاءه الشديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سرَّ بكائه الشديد عقب نهاية مواجهة الوداد المغربي، مساء الأحد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتتويج باللقب القاري.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما تعادل مع مضيفه الوداد بهدف لمثله، بعد فوز الفريق الأحمر في القاهرة ذهابًا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعقب المباراة، قال معلول في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، عشت أسبوعًا صعبًا خصوصًا جرّاء بعض التصريحات التي صدرت تتهمني بأنني كنت السبب في هدف الوداد بالقاهرة".

وأضاف النجم التونسي: "الحمد لله كل اللاعبين أعطوني الثقة، وصنعت هدف أمس، وبروح الفريق وإصرار وعزيمة حققنا بطولة غالية تضاف لدولاب النادي الأهلي، والمقبل سيكون أفضل".

وأكمل معلول: "سنُغلق الصفحة ونحسم الدوري المصري في أقرب وقت ونحصد كل البطولات الممكنة".

واختتم: "شاهدنا أن فريق الوداد كان يثق في انتصاره، ولكن لعبنا بروح عالية وكعائلة واحدة وتفوقنا وحققنا اللقب".

وبهذا اللقب، حسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى.