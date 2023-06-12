بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وزير الرياضة يستقبل بعثة النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم الإثنين بمطار القاهرة الدولي، عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص وزير الرياضة على تهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي رافق البعثة، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد تشريفهم للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الإفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وأوضح وزير الرياضة أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.