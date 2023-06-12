وصلة رقص من لاعبي الأهلي أمام مشجع الزمالك «الألماني» (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتفال بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام المشجع الزملكاوي الذي حضر من ألمانيا إلى المغرب لمؤازرة فريق الوداد.

ووفقا لموقع قناة "صدى البلد"، ظهر بعض لاعبي الأهلي والجهاز الفني، وهم يرقصون حول مشجع الزمالك القادم من ألمانيا، بينما ظل الأخير في مكانه جالسا على كرسي بالمطار في المغرب دون أن يبدي أي رد فعل.

وكان مشجع ينتمي للزمالك قد حضر قبل أيام إلى المغرب قادمًا من ألمانيا، لمؤازرة الوداد أمام الأهلي، حيث انتظر لحظة وصول بعثة المارد الأحمر إلى كازابلانكا، للهتاف باسم الوداد.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما تغلب على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتيّ الذهاب والإياب.