ماذا قالت صحف العالم عن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وتمكن الأهلي من الخروج من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بتعادل إيجابي 1-1 مع الوداد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، ليفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتيّ الذهاب والإياب.

وركزت الصحف العالمية اليوم الاثنين على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر وتأهله لكأس العالم للأندية.

وعلقت وكالة "رويترز" على فوز الأهلي: "العملاق المصري الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل في ملعب حامل اللقب الوداد، بفضل هدف متأخر جعل النتيجة الإجمالية 3-2".

وقالت رويترز: "حاول الوداد أن يكمل الموسم الحلم للكرة المغربية بعد تأهل أسود الأطلس لنصف نهائي كأس العالم 2022 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الفريق القاهري أعاد تأكيد مكانته كأفضل فريق في القارة بعد خسارة نهائي العام الماضي".

وعلقت قناة "فرانس 24" الفرنسية على المباراة: "الأهلي يكسر رقمه القياسي في ألقاب دوري أبطال أفريقيا بالبطولة رقم 11".

وأشارت القناة إلى أن الأهلي سجل 27 هدفاً في 14 مباراة في طريقه لحمل الكأس الأفريقية، منها 4 جاءت بتوقيع محمد عبدالمنعم صاحب هدف التتويج.

وأشارت إلى أن "الأهلي حصد 4 ملايين دولار أمريكي بينما بات مارسيل كولر أول مدرب سويسري يفوز بالكأس الأفريقية".

وكبت الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الأهلي يحجز مكانه في كأس العالم للأندية 2023".

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة الرابعة توالياً لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد مشاركته في آخر 3 نسخ.

وأضاف الكاف: "حسم الأهلي تواجده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز 3-2 على الوداد في مجموع مباراتي النهائي".

وأضاف: "الأهلي تأهل للحدث العالمي إلى جانب أوكلاند سيتي وليون المكسيكي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني والاتحاد السعودي صاحب الأرض، بينما ينتظر تحديد اسم بطل كوبا ليبرتادوريس في نهاية العام".

كما علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية حيث قالت: "الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه ليصبح سادس فريق يتأهل لمونديال الأندية 2023".

وقالت الصحيفة إن النسخة التي ستقام في المملكة العربية السعودية ستكون الأخيرة التي تلعب بالنظام الحالي قبل أن تتم زيادة عدد المنتخبات إلى 32 في نسخة 2025.

ولفتت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى أن الأهلي حقق لقبه الحادي عشر، مشيرة إلى أن 4 ألقاب للأحمر جاءت تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه.

وحقق الأهلي ألقابه من الثالث إلى السادس في عهد مانويل جوزيه خلال أعوام 2001 و2005 و2006 و2008، وخسر معه نهائي 2007 ضد النجم الساحلي التونسي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن الأهلي انتقم من الوداد الذي تفوق عليه في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشادت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية بمواطنها بيرسي تاو، لاعب الأهلي، قائلة: "بيرسي تاو يصنع تاريخاً مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا".

وقالت الصحيفة الجنوب أفريقية: "فوز الأهلي كان معناه أن اللاعب بات الأول في تاريخ جنوب أفريقيا الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين".

وكان تاو قد حقق لقبه الأول في دوري الأبطال مع مواطنه صن داونز على حساب الزمالك في نسخة 2016 .