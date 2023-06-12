كيف علق موسيماني على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، رسالة تهنئة خاصة للقلعة الحمراء بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وعبر حسابه الخاص بموقع "تويتر"، كتب موسيماني تغريدة قال فيها: "تهانينا للنسور الحمر والجيش الأحمر لسنوات عديدة كنت تعرف كيف تفوز بهذه الكأس".

كما أشاد موسيماني بالأداء المميز الذي ظهر به لاعب الأهلي بيرسي تاو، خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورد المدير الفني لأهلي جدة السعودي على أحد الصحفيين الجنوب إفريقيين عبر حسابه بـ "تويتر"، حيث كتب: "أسد يهوذا الوطني، يرتدي علم جنوب إفريقيا المحترم".

وأضاف: "هذا العلم مشهور جدًا بالفوز بالبطولات الكبرى في مختلف البلدان والقارات".

وتابع موسيماني: "الحمد لله الإصابات منحتك استراحة لإظهار موهبتك، لتصبح أفضل لاعب في البطولة وبطل إفريقيا".

يشار إلى أن بيرسي تاو استطاع التتويج باللقب الإفريقي مع فريقين مختلفين، الأول مع صن داونز في عام 2016، والثاني بالأمس مع الأهلي.

جدير بالذكر أن موسيماني سبق وفاز مع الأهلي ببطولتين في دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز.



وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما فاز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائيّ الذهاب والإياب.