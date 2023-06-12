شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة تاو وأفشة "بين السما والأرض" بعد التتويج الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للأكثر من لاعب بالفريق وهم يرقصون داخل الطائرة خلال رحلة العودة من المغرب عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وكشف الفيديو عن قيام الجنوب أفريقي بيرسي تاو والجزائري أحمد القندوسي ومحمد مجدي أفشة ثلاثي الأهلي وهم يرقصون فى الطائرة، وعلّقت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك قائلة: "ثقافات مختلفة ولكن نفس المشاعر.. أجواء أبطال أفريقيا".وعادت بعثة الأهلي صباح اليوم، الاثنين، قادمة من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسادت حالة من الفرحة والسعادة أجواء بعثة المارد الأحمر خلال العودة للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

بقاء 8 أهلاوية فى المغرب

وتخلّف لاعبو الأهلي الدوليون عن العودة مع المارد الأحمر، حيث تقرر بقاؤهم فى المغرب لحين انضمام باقي عناصر المنتخب الوطني الأول لهم لمواجهة غينيا بعد غد، الأربعاء، بالمغرب فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويتواجد ثمانية لاعبين من الأهلي فى معسكر المنتخب الوطنى وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا.

راحة 7 أيام في الأهلي

ويحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.