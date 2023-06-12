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وزير الرياضة يستقبل بعثة الأهلى بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة النادى الأهلى، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، خاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحدة في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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