لاعبو المنتخب والجهاز الفنى يهنئون الأهلى بعد التتويج باللقب الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخ النادي.

وجاء ذلك خلال تواجد بعثة المنتخب فى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب، والذى تزامن مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب.



لاعبو المنتخب يهنئون



لاعبو المنتخب

ويخوض المنتخب الوطني مباراة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023. وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.