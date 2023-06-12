شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر تحافظ على الصدارة للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات في الثاني عشر من يونيو الجاري، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارة تصنيف السيدات، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما انتزعت عرش التصنيف من نور الشربيني لاعبة سبورتنج، الأسبوع الماضي وذلك بعد تتويج نوران مؤخراً ببطولة الجونة الدولية للسيدات.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت تصنيف السيدات لـ 4 أسابيع متتالية بعد فوزها ببطولتي، العالم، وبريطانيا المفتوحة، قبل أن تودع بطولة الجونة من الدور نصف النهائي.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نور الشربيني (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

تصدرت نوران جوهر التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، وتقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز السابع، وتراجعت الانجليزية جورجينا كيندي إلى المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، وتقدمت روان العربي إلى المركز العاشر لتعود إلى قائمة التوب 10.