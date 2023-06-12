شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب لمواجهة غينيا فى تصفيات أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القاهرة فى طريقها إلى المغرب، لمواجهة منتخب غينيا فى المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويرافق بعثة منتخب مصر المتجهة إلى المغرب حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب ورئيس البعثة.

وتضم قائمة منتخب مصر المسافرة للمغرب 19 لاعبًا هم: محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و علي جبر و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، على أن ينضم لاعبو الأهلي التسعة لمعسكر المنتخب في مراكش اليوم وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.